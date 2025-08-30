كتب- محمد عبدالناصر:

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الغربية، لمتابعة عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وكان في استقباله اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

وأكد وزير الإسكان، أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن زيارته تهدف إلى الوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مشروعات الإسكان، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

كما شدد على استعداد الوزارة لتقديم كامل الدعم لأهالي الغربية في إطار اختصاصاتها.

من جانبه، رحب محافظ الغربية بزيارة الوزير، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة الكبير بالمحافظة، وخاصة مركز زفتى الذي يشهد أكبر تدخل تنموي ضمن المشروع القومي "حياة كريمة".

وأشار إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحتل أولوية قصوى لكونها تمس حياة المواطن بشكل مباشر، موضحًا أن المحافظة تتابع هذه المشروعات بدقة لضمان إنجازها وفق أعلى معايير الجودة.

وشدد المحافظ على أن التعاون المستمر مع وزارة الإسكان يثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تعكس الأعمال المنفذة حجم الجهد المبذول لتوفير خدمات متكاملة لأبناء المحافظة، بما يترجم رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أجواء شديدة الحرارة جنوبًا وأمطار على عدة مناطق

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح

انتظام خدمات شحن عدادات الكهرباء بشركة جنوب القاهرة

انتخابات مجلس الشيوخ.. متى يتم استخراج كارنيهات العضوية للفائزين؟