تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث المواطنون في مصر عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025 وبدء العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي 2025 – 2026، خاصة مع اقتراب موعد تغيير الساعة.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

وفقًا لقانون التوقيت الصيفي، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام مع نهاية يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من صباح الجمعة، وذلك من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

تفاصيل تطبيق التوقيت الصيفي 2025

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر منتصف ليل الخميس 25 أبريل 2025، حيث جرى تقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الخاص بتنظيم العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وبحسب القانون، يُطبق هذا النظام سنويًا بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

عودة العمل بنظام الصيفي والشتوي

يُذكر أن مصر أعادت العمل بالتوقيت الصيفي عام 2023 بعد توقف استمر نحو 7 سنوات، حيث طُبق لأول مرة مجددًا في الجمعة الأخيرة من أبريل 2023.

ويقوم النظام على تقديم الساعة ساعة كاملة خلال أشهر الصيف، بينما تُؤخر ساعة كاملة عند بدء التوقيت الشتوي.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أجواء شديدة الحرارة جنوبًا وأمطار على عدة مناطق

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح

انتظام خدمات شحن عدادات الكهرباء بشركة جنوب القاهرة

انتخابات مجلس الشيوخ.. متى يتم استخراج كارنيهات العضوية للفائزين؟