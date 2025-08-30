حريق بمستشفى الحسين الجامعي.. بيان يكشف التفاصيل

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت إدارة مستشفى الحسين الجامعي، أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نشب حريق محدود أعلى سطح المبنى (ب) نتيجة اشتعال بعض المخلفات (خشب وبلاستيك).

وأوضحت الإدارة، في بيان، أن يقظة وجهود أفراد الدفاع المدني بالمستشفى ساهمت في السيطرة الكاملة على الموقف وإخماد الحريق في لحظاته الأولى، حتى قبل وصول قوات الحماية المدنية، حيث استكمل العاملون بجهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفى إجراءات التأمين والاطمئنان على استقرار الوضع.

وأكدت إدارة المستشفى، أنه لم تقع أي إصابات أو خسائر مادية، مشيرة إلى أن الوضع آمن ومستقر تمامًا، ولا يوجد أي تأثير على المباني أو الأرواح أو انتظام العمل والخدمات الطبية، حيث تعمل جميع أقسام المستشفى بصورة طبيعية.

كما لفتت الإدارة، إلى أنها كانت قد خاطبت هيئة الخدمات الحكومية عدة مرات بصورة عاجلة بشأن تعديل القرار الخاص ببيع الكهنة بمعرفة الهيئة، لما يترتب على تأخر التنفيذ من تراكم للمخلفات داخل المستشفيات، مؤكدة ضرورة استثناء المستشفيات من هذا القرار ووضع آليات قانونية مرنة تضمن سرعة التخلص من المخلفات بما يحافظ على بيئة عمل آمنة وصحية ويحد من مخاطر الحرائق أو تجمع القوارض.

وفي ختام البيان، توجهت إدارة مستشفى الحسين الجامعي، بالشكر والتقدير لجميع العاملين وأبناء المستشفى الذين ساهموا في سرعة السيطرة على الحريق، مؤكدة أن ما أبدوه من تفانٍ ويقظة يعكس انتماءهم للمستشفى باعتباره بيتهم الكبير.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أجواء شديدة الحرارة جنوبًا وأمطار على عدة مناطق

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح

انتظام خدمات شحن عدادات الكهرباء بشركة جنوب القاهرة

انتخابات مجلس الشيوخ.. متى يتم استخراج كارنيهات العضوية للفائزين؟