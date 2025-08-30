كتب- محمد نصار:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتماد اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني، وذلك في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من البحث العلمي التطبيقي وتطوير برامج التحسين الوراثي بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الوزير، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن تحسين السلالات الحيوانية والداجنة سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج ورفع كفاءة المزارع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن اللجنة ستتبع نهجًا علميًا دقيقًا يراعي الجوانب البيئية والصحية، لضمان استدامة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي عبر أحدث الأساليب والتقنيات العلمية.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس اللجنة، إن اعتماد اللائحة يمثل خطوة محورية لتنسيق الجهود بين الباحثين والمربين والقطاع الخاص، بما يتيح استنباط سلالات جديدة أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية والمناخية وأكثر إنتاجية لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بتعظيم دور البحث العلمي التطبيقي في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على تطوير برامج متكاملة للحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية والداجنة وتحسينها، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإنتاج، أن اللجنة ستنشئ قاعدة بيانات موحدة للسلالات المتاحة، مما يساعد على وضع خطط استراتيجية للتوسع في الإنتاج، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية والعربية.

وأكد أن هذه اللجنة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمثل نموذجًا رائدًا في الحفاظ على الموارد الوراثية، وحماية حقوق الملكية الفكرية للسلالات، وتطبيق نظام "حق المربي".

كما أشار الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني ومقرر اللجنة، إلى أن اللجنة ستوفر إطارًا مؤسسيًا وعلميًا لإدارة السلالات المحلية والمستوردة، بما يدعم تطوير برامج تحسين وراثي متقدمة ترفع من الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك، وتقلص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتفتح المجال لزيادة التصدير للأسواق الإقليمية.

وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من الخبراء والمتخصصين من المعاهد البحثية والجامعات المصرية والجهات المعنية بالإنتاج الحيواني والصحة البيطرية.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تخفيض الفائدة 2%.. هل تنخفض أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق؟