ننشر شروط الحصول على ترخيص حفر بئر جوفي

حددت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، عددًا من الشروط للحصول على ترخيص حفر بئر جوفي بغرض ري أراضى بور أو مزروعة داخل زمام الوادى والدلتا، أو في الظهير الصحراوي والأراضي الجديدة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية المستندات المطلوبة للحصول على رخصة بئر والإجراءات اللازمة.

المستندات المطلوبة

1- طلب موجه إلى مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة.

2- عدد 3 خرائط مساحية بمقياس رسم 1: 50000 أو 1:100000 وعدد 3 خرائط أحواض بمقياس رسم 1:2500 موضحاً عليها:

أ- مساحة الأرض المطلوب ريها أو المشروع.

ب- موقع الآبار المقترحة أو الموجودة.

ج- أقرب الآبار والمعالم الموجودة على الطبيعة من البئر أو الآبار المقترحة أو الموجودة والخرائط معتمدة من مهندس نقابي مبين عليها بياناته ومستوفاة الدمغات المقررة عليها.

3- صورة من الدراسات والتحاليل والتصميمات الخاصة بالتربة والمياه والبئر.

4- مستند ملكية الأرض المستفيدة أو كشف معتمد من الإدارة الزراعية بالملكية أو قرار تخصيص بالإضافة للعقود المسجلة بين الأفراد.

5- إقرار تراضي من باقي المنتفعين بالبئر أو الآبار المطلوب الترخيص بها أو بحفرها معتمداً ومختوماً من الإدارة الزراعية المختصة.

المستندات المطلوبة لترخيص (حفر بئر أو بئر قائم) مياه جوفية للصناعة:

1- طلب موجه إلى مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة.

2- عدد 3 خرائط مساحية بمقياس رسم 1:50000 أو 1:100000 وعدد 3 خرائط أحواض بمقياس رسم 1:2500 موضحاً عليها:أ- مساحة الأرض المطلوب ريها أو المشروع.

ب- موقع الآبار المقترحة أو الموجودة.

ج- أقرب الآبار والمعالم الموجودة على الطبيعة من البئر أو الآبار المقترحة أو الموجودة والخرائط معتمدة من مهندس نقابي مبين عليها بياناته ومستوفاة الدمغات المقررة عليها.

3- صورة من الدراسات والتحاليل والتصميمات الخاصة بالتربة والمياه والبئر.

4- مستند ملكية الأرض المستفيدة أو كشف معتمد من الإدارة الزراعية بالملكية أو قرار تخصيص بالإضافة للعقود المسجلة بين الأفراد.

5- موافقة جهاز شؤون البيئة.

6- موافقة وزارة الصحة .

