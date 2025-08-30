"خطة النواب" تكشف الفئات المستفيدة من قرار تخفيض أسعار الفائدة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الفئات المستفيدة من قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض.

وقال "الفقي"، في تصريحاته لمصراوي، إن هناك عدة فئات داخل المجتمع تجني ثمار قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، أولهم القطاع الخاص حيث أن القرار سيسهم في زيادة إقبال المستثمرين لطلب قروض من البنوك للتوسع في أنشطتهم وإقامة مشروعات جديدة الأمر الذي يترتب عليه إنعاش الحالة السوقية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع: "كما أن القرار سيعمل على زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والقيمة المضافة وذلك باعتبارها تتناسب طرديا مع زيادة المشروعات والأنشطة التجارية".

وأشار الفقي إلى وزارة المالية ستحقق عدة مكتسبات من قرار التخفيض حيث أن الوزارة ستعمل على سحب قروض من البنوك لسداد التزاماتها بفوائد مخفضة مما يحد من زيادة فوائد الديون.

وتطرق الفقي للحديث عن موقف البورصة المصرية من القرار، وقال لاشك أن البورصة المصرية ستشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن تخفيض سعر الفائدة يقضي على حالة التخوف لدى البعض من شراء الأسهم ويعزز آلية نشاطها.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%، وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

