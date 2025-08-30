إعلان

"خطة النواب" تكشف الفئات المستفيدة من قرار تخفيض أسعار الفائدة

03:30 ص السبت 30 أغسطس 2025

الدكتور فخري الفقي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الفئات المستفيدة من قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض.

وقال "الفقي"، في تصريحاته لمصراوي، إن هناك عدة فئات داخل المجتمع تجني ثمار قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، أولهم القطاع الخاص حيث أن القرار سيسهم في زيادة إقبال المستثمرين لطلب قروض من البنوك للتوسع في أنشطتهم وإقامة مشروعات جديدة الأمر الذي يترتب عليه إنعاش الحالة السوقية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع: "كما أن القرار سيعمل على زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والقيمة المضافة وذلك باعتبارها تتناسب طرديا مع زيادة المشروعات والأنشطة التجارية".

وأشار الفقي إلى وزارة المالية ستحقق عدة مكتسبات من قرار التخفيض حيث أن الوزارة ستعمل على سحب قروض من البنوك لسداد التزاماتها بفوائد مخفضة مما يحد من زيادة فوائد الديون.

وتطرق الفقي للحديث عن موقف البورصة المصرية من القرار، وقال لاشك أن البورصة المصرية ستشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن تخفيض سعر الفائدة يقضي على حالة التخوف لدى البعض من شراء الأسهم ويعزز آلية نشاطها.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%، وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

اقرأ أيضًا:

هل يشهد "سبتمبر" موجات شديدة الحرارة؟.. الأرصاد توضح

معايير جديدة من الصحة للقطاع الخاص بشأن الولادة الطبيعية والقيصرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فخري الفقي خفض الفائدة البنك المركزي القروض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
أديب يشيد بجهود الدولة في أزمة الكهرباء: إنجاز يُحسب للحكومة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة