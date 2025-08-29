أديب يشيد بجهود الدولة في أزمة الكهرباء: إنجاز يُحسب للحكومة

كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالأداء الحكومي في إدارة ملف الكهرباء خلال فصل الصيف، معترفًا بأن توقعاته في بداية الموسم كانت متشائمة.

خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة "mbc مصر"، قال أديب: "كنت متشائم في بداية الصيف وخايف ما نعرفش نوفر كهرباء"، معترفًا بقلقه من احتمال تكرار أزمة الانقطاع. لكن الحكومة المصرية نجحت إنه يبقى فيه مروحة وتكييف، وبقى عندنا كهرباء 3 شهور ورا بعض ولم تنقطع مرة واحدة".

وأكد مقدم "الحكاية" أن هذا الاستقرار في تدفق التيار الكهربائي طوال الأشهر الثلاثة لم يكن أمرًا هينًا، بل يمثل إنجازًا كبيرًا يستحق الإشادة.

وأضاف موضحًا: "استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع صيف هذا العام يُعد إنجازاً يُحسب للحكومة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن توفر الكهرباء بلا انقطاع لم يكن مجرد رفاهية، بل كان ضرورة حياة في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة الذي شهدته البلاد.