عمرو أديب يناشد الرئيس السيسي التدخل لحل أزمة أرض الزمالك

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأزمة المثارة حول أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع الملف بحكمة تعلو على مجرد تطبيق القانون بشكل حرفي.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، قال أديب: "الحكمة فوق العدل.. عايزين توقفوا أرض نادي الزمالك عشان بلاغ، الأرض دي روح النادي ولا يمكن التخلي عنها"، مشيرًا إلى أن الأرض تمثل قيمة معنوية وتاريخية تتجاوز قيمتها المادية، فهي جزء من كيان النادي ووجدان جمهوره.

وأضاف: "36 بلاغ من المعزول ونجله عشان أرض النادي، طب قدم بلاغ وارفع قضية ووقف الدنيا، لكن الزمالك مستمر رغمًا عن أنفك"، مؤكدًا أن استمرارية النادي وقوة جمهوره هما الركيزة الأساسية لدحر تلك المكائد.

وتابع مقدم "الحكاية": "عايزين نعلم الناس مبادئ مصر مش مبادئ مرتضى منصور، هو ده النموذج اللي عايزينه؟!"، داعيًا إلى عدم الخوف في مواجهة من يحاولون تخويف المجتمع. وأكد قائلاً: "نضفوا البلد ومتخافوش".

وناشد الإعلامي عمرو أديب، الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لحل أزمة أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر، قائلًا: "سيادة الرئيس.. أنا مفوض من جماهير الزمالك ومجلس إدارته بأن أتقدم برجاء بأن تنظر بعين المسؤولية لحل أزمة سحب أرض النادي وإيجاد حل يرضي كافة الأطراف".

وأشار أديب، إلى ثقته الكاملة في قدرة الدولة على إيجاد مخرج يحقق العدالة ويحافظ على مصلحة جماهير نادي الزمالك، قائلاً: "الدولة قادرة على حل مشكلاتها بحكمة وعدالة، كلنا خلف الدولة في خندق واحد، والتاريخ سيسجل من يحول حلم نادي عريق مثل الزمالك إلى كابوس".