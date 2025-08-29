أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 30 أغسطس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا.

وفي الصباح الباكر شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت الأرصاد ظهور سحب منخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

