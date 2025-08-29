الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت: أمطار قد تصل لسيول بجنوب الوادي الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 30 أغسطس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الخميس، طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا السبت يشهد شبورة مائية من (4-8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من (جنوب محافظة الوادي الجديد) تكون خفيفة ورعدية أحياناً على (أبو سمبل) على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس غدًا يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنه أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (أبو سمبل - جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 30 أغسطس 2025

القاهرة والوجه البحري: العظمى بين 31 و 32 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى بين 34 و 35 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى بين 37 و 38 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى بين 41 و 43 درجة مئوية.