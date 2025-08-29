كتب- نشأت علي:

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين، برفقة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعبدالسلام حميد وزير النقل بدولة اليمن، فضلًا عن عدد من سفراء الدول وكبار المسؤولين.

وأكد وزير الزراعة أهمية هذا اليوم، باعتباره يوم الحصاد والإنجاز، وتتويج أعوام من الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب، لافتًا إلى أن يوم التخرج لا يمثل نهاية مرحلة فحسب، بل هو بداية لمسيرة جديدة للانطلاق نحو آفاق أوسع من العمل والإبداع والإسهام في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

وأشار فاروق إلى أن الخريجين قد أعدوا أنفسهم بالعلم والمعرفة، واكتسبوا المهارات والخبرات التي تؤهلهم لخوض غمار الحياة العملية بكل ثقة واقتدار، لافتًا إلى أنه ينتظرهم رسالة سامية تتمثل في المشاركة في صناعة التنمية والإنتاج، وابتكار الحلول لمواجهة تحديات المستقبل، والإسهام في رفع اسم مصر عاليًا بين الأمم.

وأضاف أن الدولة المصرية تعقد على الشباب آمالًا كبيرة، باعتبارهم جيلًا جديدًا مُسَلَّحًا بالعلم والطموح والإرادة. وقد وجه لهم الدعوة ليكون شعارهم دائمًا أن العمل قيمة، والإنتاج واجب، والالتزام سبيل، والإبداع طريق للريادة.

وأشار إلى أن التخرج ليس محطة وصول، بل هو انطلاقة نحو رحلة أطول وأعمق قوامها التعلم المستمر والتطوير الذاتي، وأن العالم يتغير بسرعة، ولا مكان فيه إلا لمن يجمع بين العلم والعمل، وبين الطموح والإنجاز.

وأكد وزير الزراعة للخريجين أنهم غدُ الوطن الذي نرجوه أكثر إشراقًا وازدهارًا، كما وجه الشكر والتقدير إلى هيئة التدريس والإدارة بالأكاديمية على ما بذلوه من جهد مخلص لتخريج هذه الكوكبة المتميزة، معربًا عن تقديره لأولياء الأمور الذين كانوا سندًا ودعمًا لأبنائهم طوال سنوات الدراسة.

وجدد فاروق التهنئة للخريجين الجدد، مؤكدًا أن عليهم السير بخطى واثقة، وأن يكونوا قدوة في أخلاقياتهم، ومثالًا في عطائهم، وأن عليهم الإخلاص والتفاني في العمل، للمساهمة في مستقبل أفضل للبلاد، متمنيًا لهم مستقبلًا زاخرًا بالنجاح والإنجازات.

وشهد الحفل أيضًا تخريج أول دفعة من كلية الذكاء الاصطناعي، والذي تشمل أقسامها كل من، الذكاء الاصطناعي نفسه، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني والروبوتات والآلات الذكية، وتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، بالإضافة إلى تخصصات مثل المعلوماتية الحيوية وهندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم الجامعات المصرية برامج الذكاء الاصطناعي والتي تغطي كل التخصصات بالمراحل الجامعية المتنوعة بالاستراتيجية الدولية المطبقة في أكبر جامعات العالم، وذلك بمنح مناهج تطبيقية وأكاديمية بشكل متكامل متناسق وشامل بحيث ينهي الطالب دراسته وهو ملم بكل تفصيلة تتعلق بالذكاء الاصطناعي من الناحية العلمية والعملية، خاصة وأن تلك الجامعات المصرية العريقة أصبحت تتضمن معامل وبنى تحتية مقامة على أحدث التقنيات التكنولوجية.

ويعترف بالشهادة الجامعية المقدمة من كليات الذكاء الاصطناعي في مصر، وما يزيد من قيمة تلك الشهادة أن تلك الجامعات المصرية مدرجة ضمن كافة التصنيفات الدولية لجامعات العالم، ومن بينها؛ الكيو إس والتايمز وشنغهاي وليدن و يو إس نيوز الأمريكية و THE البريطانية وغيره كما أن التعليم العالي المصري مدرج ضمن اتفاقية اليونسكو.