أصيب 6 أشخاص في حريق مزرعة دواجن بالقليوبية، مساء الخميس، ونقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الأدخنة من مزرعة دواجن بقرية ميت العطار.

دفع مدير إدارة الدفاع المدني بسيارات الإطفاء، وتبين بالفحص نشوب حريق داخل غرفة ملحقة بالمزرعة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق ونقلوا إلى مستشفى قها للعلاج.