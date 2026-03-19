تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضغوط من الصحفيين في المكتب البيضاوي لمعرفة سبب عدم تنسيقه أو إبلاغه للحلفاء، مثل اليابان، بأنه كان يخطط لشن الحرب على إيران.

ترامب يبرر سرية الحرب على إيران بـ"بيرل هاربر"

وقال ترامب، إن ذلك ضروري للحفاظ على عنصر المفاجأة، موضحا: ""لم نخبر أحدا بذلك لأننا أردنا عنصر المفاجأة. من يعرف المفاجأة أفضل من اليابان؟ لماذا لم تخبروني عن بيرل هاربر، حسنا؟ صحيح؟"

وأسفر قصف اليابان لقاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر في هاواي في 7 ديسمبر 1941 عن مقتل أكثر من 2300 أمريكي، وأعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان في اليوم التالي.

ترامب ونتنياهو وتداعيات الحرب على إيران

وقال ترامب إنه حث نتنياهو على عدم فعل ذلك وسط تداعيات الهجوم الإسرائيلي على حقل غاز.

وردا على سؤال عما إذا كان قد تحدث مع نتنياهو بشأن الهجوم، أجاب الرئيس: "نعم، لقد فعلت، لقد فعلت. قلت له: لا تفعل ذلك".

وتابع ترامب قائلا: "ولن يفعل ذلك". لكنه أضاف: "نحن مستقلون، وعلاقتنا ممتازة، والتنسيق بيننا واضح. لكنه قد يفعل شيئا ما أحيانا، وإذا لم يعجبني ذلك، فلن نفعل ذلك بعد الآن".

تفاصيل استهداف حقل الغاز خلال الحرب على إيران

بدا أن ترامب يشير إلى أنه لم يتحدث مع نتنياهو إلا بعد أن ضربت القوات الإسرائيلية حقل بارس.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصدر مطلع، إن الولايات المتحدة أبلغت بخطط إسرائيل لضرب حقل الغاز الطبيعي الضخم في جنوب فارس بإيران، لكنها لم تشارك في الهجوم الذي جاء ضمن سياق الحرب على إيران.