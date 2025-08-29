"الرقابة الصحية": اعتماد دولي جديد لدليل معامل التحاليل الطبية 2025

كتب- أحمد جمعة:

قال المركز الإعلامي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إن مجلس إدارتها عقد اجتماعه رقم (116) برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس الإدارة، في إطار جهود الهيئة لتعزيز مكانتها كأحد الأذرع الوطنية الداعمة لتوجهات الدولة المصرية نحو ضمان رعاية صحية آمنة، عالية الجودة ومستدامة، إلى جانب متابعة الإنجازات على المستويين المحلي والدولي واعتماد قرارات استراتيجية جديدة لدعم مسيرة التطوير المؤسسي في القطاع الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، توجه الدكتور أحمد طه بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وإلى الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس الإدارة وجميع العاملين بالهيئة.

وأعلن المجلس عن حصول النسخة المحدثة من دليل معايير اعتماد معامل التحاليل الطبية – إصدار 2025 على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) بنسبة نجاح 99.6% للفترة من أغسطس 2025 وحتى أغسطس 2029.

ويُعد هذا الإصدار الأحدث ضمن سلسلة معايير الهيئة التي تحظى باعتراف دولي، بما يعزز مكانة مصر في ترسيخ مفاهيم الجودة العالمية وتطوير خدمات الرعاية الصحية.

كما أعرب مجلس الإدارة عن اعتزازه بانضمام الهيئة إلى الشبكة الدولية للمنشآت الخضراء والصحية (GGHH)، وهو ما يعكس الاعتراف الدولي بريادة الهيئة في دعم التحول الأخضر والمستدام داخل القطاع الصحي المصري، من خلال إصدار شهادات التميز للمنشآت الخضراء وتوثيق تجارب المؤسسات الصحية كنماذج رائدة في تطبيق الاستدامة البيئية.

وكرم المجلس الإدارة العامة لشئون المراجعين تقديرًا لجهودها في تنظيم وتيسير الزيارات التقييمية للمنشآت الصحية، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع رقم (100) للجنة العليا للاعتماد، والإعلان عن وصول عدد المنشآت المعتمدة إلى 600 منشأة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس التوسع المستمر في تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.

قرارات استراتيجية جديدة لدعم القطاع الصحي

وأقر مجلس الإدارة عددًا من القرارات المهمة، أبرزها:

وضع معايير خاصة بمكاتب الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتحسين جودة الخدمات وخاصة شهادات الميلاد والوفاة.

تنفيذ برامج تدريبية للمكاتب الاستشارية الخاصة بتصميم المنشآت الصحية بما يسهم في تحقيق التصميم الآمن وخفض النفقات.

تعزيز التعاون مع المبادرات الرئاسية مثل "صحة الأم" و"الألف يوم الذهبية"، مع إطلاق معايير المنشآت الصديقة للأم والطفل، وتشجيع الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية.

دعم البحث العلمي في مجال دراسة أثر الاعتماد على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

تدريب العاملين بالهيئة على برنامج تدريب المدربين في التطبيقات التشاركية، إلى جانب دورات في الإسعافات الأولية الأساسية (BLS) لضمان صحة وسلامة العاملين.

وأكد المجلس اجتماعه على التزام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بمواصلة مسيرة التطوير الشامل للقطاع الصحي المصري، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية نحو ضمان رعاية صحية آمنة، ذات جودة عالمية ومستدامة لجميع المواطنين.