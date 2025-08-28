كتب- محمد أبو بكر:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن حزب الشعب الجمهوري يتميز بالعمل الواقعي والواقعية السياسية في ظل الهندسة السياسية، مشيرًا إلى أن الحزب يمارس سياسته بوضوح ولا يطمح لأكثر من ذلك.

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): خلال حلقة في برنامج الطريق إلى البرلمان الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، إن حزب الشعب الجمهوري بيشتغل بشكل واقعي، وبمعنى أوضح، الواقعية السياسية في ظل الهندسة السياسية".

وأضاف: "الشعب الجمهوري يمارس ويعمل بواقعية سياسية في ظل الهندسة السياسية، ولا يطمح لأكثر من ذلك، مثل الجبهة الوطنية مثلًا.. بالنسبة له، حصل على 10 مقاعد في مجلس الشيوخ، خمسة فردي وخمسة قائمة، وأبرزهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المعروف داخل القائمة الوطنية ببني سويف دائرته، وبنت البرلماني السابق دكتور هرماس رضوان، ولاء هرماس، من الأسماء البارزة، والحزب محقق نتيجة جيدة، لأنه كما قلت، الحزب يعمل بواقعية سياسية في ظل الهندسة السياسية".

وأوضح: "إذا كانت الهندسة السياسية تدير المشهد البرلماني في الانتخابات، فحزب الجبهة الوطنية يدير أموره بالواقعية السياسية ولا يطمح لأكثر من ذلك".

كما أوضح: "الشعب الجمهوري عمل صفقات انتقال حر، بمعنى: في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق موعد القيد، وبتوع الكرة طبعًا هيفهمونا، ومصر كلها بتفهم في الكرة، شاهدنا مثلًا انضمامات لحزب الشعب الجمهوري في صفقة انتقال حر ودخولهم على القائمة أو الفردي".

وتابع: "مثلًا، دكتور شهير، دكتور الأسنان نور مصطفى، انتقل من مستقبل وطن للشعب الجمهوري، وهذه صفقة انتقال حر، زي رونالدو وميسي وزيزو، ونزل عن الدقهلية. وماجد دياب، كان أمين مساعد حزب مستقبل وطن في الشرقية، انتقل للشعب الجمهوري، وطبقًا للهندسة السياسية، صفقات انتقال حر، رغم أنني مختلف مع مصطلح الهندسة السياسية، نرغب في أن تكون هندسة شعبية".

