كتب- محمد أبو بكر:

استكمل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، جولته بمحافظة الإسكندرية بزيارة موقع النحاس للمترو الجديد التابع لشركة أوراسكوم، وذلك لمتابعة المرحلة الثانية من تدريب 50 عاملًا في قطاع التشييد والبناء على إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وبحسب بيان وزارة العمل، الخميس، تتضمن المرحلة الجديدة من المبادرة تنفيذ محاضرات نظرية وعملية للعمال حول أسس السلامة المهنية داخل مواقع الإنشاءات. ويشمل التدريب طرق التعامل مع السقالات والأوناش والروافع، إضافة إلى كيفية استخدام مهمات الوقاية الشخصية وتنفيذ الإسعافات الأولية عند الطوارئ.

وكانت المبادرة قد شهدت في وقت سابق تدريب مجموعة أخرى تضم 50 عاملًا بنفس القطاع، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى رفع وعي العاملين وتعزيز ثقافة السلامة المهنية.

وكان في استقبال وزير العمل قيادات المشروع، وعلى رأسهم المهندس مينا شوقي، المدير التنفيذي. وخلال الزيارة، شاهد الوزير فيلمًا تسجيليًا يوضح مراحل التدريب وأهميته في رفع كفاءة العمالة والحفاظ على سلامتهم أثناء العمل.

وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها وزارة العمل لتأهيل العمالة في مختلف القطاعات، ونشر ثقافة الوقاية وتقليل نسب الحوادث والإصابات داخل بيئات العمل، بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية.

