كتب- عمرو صالح:

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، تنظيم احتفالية ليلية بمنطقة الجبلاية، بحضور أمين عام الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، في تجربة فريدة تهدف إلى إبراز المعالم الأثرية داخل الحديقة بعيدًا عن ساعات الزيارة النهارية.

وأكد المنظمون، أن الفعاليات تُقام وفق معايير دقيقة تضمن عدم إزعاج الحيوانات، من خلال الاعتماد على إضاءة خافتة وموسيقى هادئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، ليتم بذلك فتح أبواب الحديقة ليلًا للمرة الأولى في تاريخها، مانحة الزوار فرصة لاكتشاف بعد جديد يجمع بين عبق التاريخ وروح الطبيعة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، وبالتعاون مع شركة "حدائق" المسؤولة عن الإدارة والتشغيل، حيث تسعى المبادرة إلى الترويج للمناطق التاريخية مثل جبلاية الشمعدان، الاستراحة الملكية، قصر الحراملك، الكشك الياباني، وكوبري إيفل عبر أجواء ليلية مميزة.

