وزير الزراعة: لا تهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق ومصالح الفلاح المصري

كتب - عمرو صالح:

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالمرور الدائم والدوري على جميع المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التيسير على المزارعين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

وأكد فاروق، في تصريحات صحفية له، أن الحملات تشمل التفتيش المفاجئ على جميع مراكز الخدمات الزراعية في قرى مبادرة "حياة كريمة"، والتأكد من سير العمل بها، وفقًا للهدف المنشود من إنشائها، وضمان تقديمها كافة الخدمات المقررة، وتواجد العاملين بها، وتقديم الخدمات المقررة للمزارعين.

وشدد وزير الزراعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على كافة الممارسات غير السليمة في القطاع الزراعي، مع تشكيل لجان للتفتيش على مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومنها الأسمدة المدعمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن منافذ بيع التقاوي والمبيدات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وذلك لحماية المزارعين والثروة النباتية.

وأكد الوزير أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق ومصالح الفلاح المصري، أو التلاعب بمقدراته، أو منع وصول الدعم المستحق له، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال ثبوت أية مخالفات في هذا الشأن.

ويأتي ذلك بعد رصد بعض المخالفات في عدد من الجمعيات الزراعية التي تُدار من قِبل أفراد غير مختصين، وما تم التحقيق فيه من شكاوى تلقاها وزير الزراعة بنفسه، أو ما تم رصده من قبل لجان تفتيش تابعة للوزارة، والتي أثمرت عن ضبط كميات من الأسمدة المدعمة التي يتم تسريبها خارج الجمعيات، فضلًا عن ضبط كميات تقاوي غير صالحة، وهو ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وفي سياق متصل، تم استبعاد بعض قيادات مديرية الزراعة ببني سويف، على خلفية وجود مخالفات في التلاعب بأسعار الأسمدة وتعطيل مصالح المواطنين، حيث وجه وزير الزراعة باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى التحقيق.

اقرأ أيضًا:

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو

أمطار و3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص‎