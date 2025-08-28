كتب- أحمد جمعة:

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تحقيق نقلة نوعية في خدمات المناظير المتقدمة بمجمع السويس الطبي، من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مناظير القولون التي تتيح التعرف المبكر على الأورام الصغيرة وعلاجها بدقة متناهية، ضمن فعاليات اليوم العلمي للجهاز الهضمي الذي أطلقته الهيئة بمجمع السويس الطبي.

وأوضح بيان الهيئة أنه خلال اليوم العلمي للجهاز الهضمي تم إنجاز حزمة من العمليات الناجحة في شق عضلة المريء لعلاج حالات الأكاليزيا، وإزالة حصوات القنوات المرارية وتركيب الدعامات، إضافة إلى استخدام مناظير الموجات الصوتية لأخذ عينات دقيقة من البنكرياس، وهو ما يعكس حجم التطور في خدمات الجهاز الهضمي المقدمة بالمجمع.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في مناظير القولون بمجمع السويس الطبي يضع المحافظة في موقع متقدم على خريطة الطب الحديث، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لاستحداث أحدث النظم الطبية وفق آخر المستجدات العالمية، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويدعم تحقيق أهدافها توفير كافة الحزم الطبية والعلاجية لجميع المواطنين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة كلُ في محافظته.

ونوه إلى أن مجمع السويس الطبي يُعد أحد أكبر الصروح الطبية التابعة للهيئة، حيث حصل على درجة الاعتماد القومية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا، بما يؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى ويؤهله ليكون مركزًا مرجعيًا للرعاية التخصصية المتقدمة.

وأضاف أن المجمع هو أول مستشفى رقمي ذكي تابع لهيئة الرعاية الصحية يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، وذلك بما يضمن الكفاءة التشغيلية والدقة والأمان في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجمع، لافتًا إلى أن المجمع قدّم حتى الآن أكثر من مليون خدمة طبية وعلاجية وفق أعلى المعايير العالمية.

واختتم "السبكي" بالتأكيد على أن إدخال التقنيات الحديثة يمثل جزءًا من استراتيجية الهيئة لتعزيز الأمن الصحي بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق إلا بتوافر كوادر طبية وتمريضية مؤهلة على أعلى مستوى، حيث شارك في العمليات نخبة من كبار الأساتذة والاستشاريين بمجمع السويس الطبي وهم الدكتور مصطفى شحاتة رئيس قسم أمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة، والدكتور معاذ السيد الشاعر أستاذ مساعد الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد الطنباري أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بجامعة المنصورة، والدكتور محمد المحمدي أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بجامعة عين شمس، والدكتورة أنعام علي أستاذ مساعد الكبد والجهاز الهضمي بجامعة عين شمس، والدكتورة فاطمة راجح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة السويس، إلى جانب الأخصائيين الدكتور محمد أبو العزم، والدكتور حسام حميدة، والأطباء المقيمين الدكتور جهاد ضيف، والدكتورة سارة أسامة، والدكتور محمد عبد السلام، والدكتور أحمد أسامة، والدكتور أحمد بركات، والدكتور محمد خالد، والدكتور أحمد لاشين، وبمشاركة طاقم التمريض المكون من أ. هدير السيد عبدالحميد، أ.منار رضا جودة، أ.أحمد هشام هاشم، وأ. خالد سمير علي، وأ. أسامة أحمد قبيصي، و أ. دعاء أحمد محمود .