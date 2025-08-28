طقس اليوم الخميس 28-8-2025.. حار نهارًا وأمطار على هذه المناطق



كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28-8-2025 على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم حار رطب نهارا على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب وأبو سمبل وجنوب محافظة الوادى الجديد، بحسب الهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 35 درجة.

-6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

- دمياط الصغرى 24 والعظمى 31 درجة.

- بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 34 درجة.

- السويس الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- العريش الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- رفح الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- طابا الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 37 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- العلمين الصغرى 22 والعظمى 31 درجة.

- مطروح الصغرى 23 والعظمى 30 درجة.

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37 درجة.

- مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38 درجة.

- الفيوم الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 35 درجة.

- المنيا الصغرى 22 والعظمى 36 درجة.

- أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37 درجة.

- سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38 درجة.

- قنا الصغرى 27 والعظمى 40 درجة.

- الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40 درجة.

- أسوان الصغرى 28 والعظمى 40 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 39 درجة.