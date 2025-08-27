"معلومات الوزراء" ينشر فيديو لحديقة الحيوان بعد تطويرها وترميمها

كتب- محمد أبو بكر:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرقمية الرسمية، مقطع فيديو مميز يُظهر حديقة حيوان الجيزة خلال ساعات الليل.

ويستعرض الفيديو تجربة تشغيل المناطق الأثرية بالحديقة بعد تطويرها وترميمها، مع الحفاظ على روحها الحضارية والثقافية والتاريخية، بما يعكس اهتمام الدولة بإبراز التراث المصري ودمجه ضمن التجارب السياحية الحديثة للزوار

وأشار مركز المعلومات إلى أن تجربة تشغيل المناطق الأثرية ليلاً في حديقة حيوان الجيزة تهدف إلى تقديم تجربة سياحية مميزة للزوار، تمكّنهم من الاستمتاع بجمال الحديقة والتراث الأثري في أجواء مريحة وفريدة.