كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

هل تعتزم الحكومة طرح مشروع قانون لحرية تداول المعلومات؟.. مدبولي يُوضح

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال بشأن احتمالية طرح الحكومة لمشروع قانون يخص حرية تداول المعلومات.

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

خاص| "لجنة علمية وتحقيق".. تحرك في نقابة الأطباء بشأن واقعة "تكميم معدة طفلة"

كشف مصدر مسؤول بنقابة الأطباء، عن اتخاذ عدد من الإجراءات حيال واقعة الفيديو المتداول لطفلة (9 سنوات) أثناء تحضيرها لإجراء عملية "تكميم معدة" والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات جديدة في قانون المرور.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

جراحة "تكميم معدة" لطفلة تثير جدلًا.. والطبيب المعالج يُعلق لمصراوي

أثار فيديو متداول لطفلة (9 سنوات) أثناء تحضيرها لإجراء عملية "تكميم معدة" جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما أظهر المقطع خوفها من دخول غرفة العمليات، وسط تعليقات متباينة بين من اعتبر الأمر "جريمة طبية" لخطورة هذا النوع من الجراحات على الأطفال، وبين من دافع بحجة معاناتها من سمنة مفرطة قد تهدد حياتها بمضاعفات خطيرة في المستقبل.

مدبولي يكشف عن توجيه رئاسي بشأن المشاركين في خارطة طريق الإعلام المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع الحالي شهد لقائي مع رؤساء المجالس والهيئات المعنية بالإعلام المصري.

حقيقة اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى العربية

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الهلال ذو النجمات الثلاث أعلى قبة معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس موجود ولم يتعرض لأي سرقة أو اختفاء، موضحًا أنه تم إنزاله مؤخرًا في إطار خطة الصيانة الدورية ورفع كفاءة المبنى الأثري.

أول رد لرئيس الوزراء على انتقاد مستوى الخدمات بمطار برج العرب

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول الانتقادات الأخيرة لمطار برج العرب وخطة الحكومة لتطوير المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن المطار خضع لتطوير كبير مؤخرًا، ولا توجد شكاوى بشأن البنية الأساسية له.

رئيسة "قومي الطفولة" تكرم الطفلة "هايدي".. وتنصبها "سفيرة للرحمة"

كرمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الطفلة "هايدي محمد أحمد نسيم"، كما قررت تنصيبها سفيرة المجلس للرحمة؛ "تقديراً لموقفها النبيل".

الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين

ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمطار العلمين الدولي، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في ختام زيارته الأخوية لمصر.

"الوطنية للإعلام" تطلق برامج بـ23 لغة على التليفزيون المصري -تفاصيل

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إنتاجَ مجموعة جديدة من برامج التليفزيون المصري بـ23 لغة.

توجيه من محافظ الجيزة بشأن بائع الدهانات بإمبابة.. تفاصيل

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث حالة المواطن محمد سيد، صاحب محل الدهانات الكائن بشارع القدس بحي إمبابة، والذي يمر بظروف معيشية صعبة نتيجة عدم توافر البضاعة بمحلّه، إلى جانب احتياجات أسرته لتجهيز بناته المقبلات على الزواج.

