مركز "المناخ": نشاط المنخفضات الجوية يرفع الأمواج لـ 4 أمتار

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد فهيم ، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن ارتفاع الأمواج وخطر السحب في الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف شهدت الفترات الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف، وخاصة مع نهاية الصيف، ازديادًا في نشاط المنخفضات الجوية، ما تسبب في ارتفاع ملحوظ لسرعة الرياح، خصوصًا في المناطق الساحلية.

وفي هذا السياق، حذّر الخبير فهيم من أن هذه الرياح القوية تؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل قد يصل إلى 4 أمتار في بعض المناطق، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على رواد الشواطئ.

وأكد فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، على ضرورة تجنب السباحة في هذه الأوقات، مشيرًا إلى أن الخطر لا يقتصر على ارتفاع الأمواج فحسب، بل يمتد ليشمل ظاهرة "السَحْب".

وتابع:"هذه الظاهرة تحدث عندما تعود الأمواج القوية إلى البحر، فتسحب معها الأجسام القريبة من الشاطئ، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للسباحين.

