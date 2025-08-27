توجيه عاجل من مدبولي بشأن إنشاء حدائق عامة على كورنيش النيل بالقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال بشأن إنشاء وتطوير حدائق عامة على كورنيش النيل بالقاهرة.

وأكد مدبولي أنه سيوجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على الفور، لمتابعة إنشاء وتوفير حدائق عامة ومسطحات خضراء على كورنيش النيل، في مناطق المعادي وطرة وصولًا إلى حي حلوان.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيزور هذه المناطق شخصيًا لمتابعة استعادة جميع المساحات الخضراء.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل لزيادة المساحات الخضراء على مستوى القاهرة الكبرى، والتي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية، مشددًا على البدء في تنفيذ هذه الخطة بشكل فوري.

