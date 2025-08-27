الحكومة: ميناء بحري جديد بطابا ووضع حجر أساس مشروع "الداون تاون"

كتب- محمد أبو بكر:

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، تقريرا شاملا حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، حيث استعرض التقرير أبرز الاجتماعات والأنشطة، إلى جانب الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات العاملة بالمحافظة.

وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة الرئيس الفرنسي، إلى شمال سيناء في أبريل الماضي، والتي أكدت تضامن فرنسا مع الجهود المصرية لدعم سكان غزة، وكان لها أثر بالغ لدى المواطنين.

كما شهدت مدينة سانت كاترين زيارة رئيس وزراء صربيا، بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على مكانة المدينة كوجهة دينية وسياحية عالمية.

ولفت التقرير إلى متابعة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمشروع إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد – العريش – طابا) بطول 341 كم، باعتباره أحد المكونات الرئيسية لممر التنمية اللوجيستي (العريش – طابا).

كما شهدت المحافظة افتتاح عدد من المشروعات التنموية في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، تضمنت إنشاء محطات لتحلية المياه، ومراكز ثقافية، ومؤسسات خدمية، إلى جانب الإعلان عن إنشاء أول مزرعة رياح في سيناء.

وتضمن التقرير الإشارة إلى مهرجان الهجن بالعريش، وورش العمل التوعوية، وسباقات الكارتينج، إلى جانب توزيع 21 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان، وتم افتتاح معرض "أهلاً رمضان" وتوفير منافذ متنقلة للسلع بأسعار مخفضة.

وأعلن التقرير عن طرح وزارة الصناعة 162 قطعة أرض صناعية بالقنطرة شرق وبئر العبد، وطرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية بسيناء بعدد 527 فرصة، بالإضافة إلى طرح 922 وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة وتسليم عقود التملك للفائزين بالأسبقية الأولى.

وأشارت محافظة شمال سيناء إلى رفع قيمة تمويل المشروعات الصغيرة والبيت المنتج إلى 18 ألف جنيه للمشروع الواحد بدون فوائد، مع تقسيط على 18 شهراً، إضافة إلى تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 50% للتيسير على المواطنين.

وشهدت جنوب سيناء افتتاح مشروعات متنوعة منها تطوير قرية الغرقانة، وعدد من المساجد والمنشآت الرياضية، إلى جانب تنظيم فعاليات كبرى مثل البطولة العربية للهجن، واجتماع المجموعة التشاورية للبنوك المركزية، ومهرجان "Zamna" الموسيقي.

ووافق المجلس الأعلى لتراخيص الشواطئ على إنشاء ميناء طابا البحري، كما تم الانتهاء من تطوير منطقة "ساحة العلم"، ووضع حجر الأساس لمشروع "الداون تاون" وساحة انتظار الشاحنات.

وعلى الصعيد الصحي، دخلت مستشفيات دهب الجديد ونويبع التخصصي الخدمة بتكلفة 1.3 مليار جنيه، كما تم تطوير مستشفى أبو رديس المركزي، مع ضم كلية الطب بجامعة العريش إلى بروتوكول التعاون الصحي لتقديم خدمات طبية وفق معايير الجودة العالمية.

