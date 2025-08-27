مدبولي: مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن رئيس وزراء لبنان زار مصر اليوم، وحرص على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه عقب الاجتماع ستُعقد جلسة مناقشات بين الجانبين المصري واللبناني.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة في توحيد الدولة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر ودعمها الكامل للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية لضمان وحدة وسلامة أراضي لبنان، بالإضافة إلى دعم مصر لإعادة إعمار الجنوب اللبناني الذي تضرر من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن نظيره اللبناني شدد على حرص بلاده على مشاركة الشركات المصرية في أعمال إعادة الإعمار بمجرد استقرار الأوضاع، مؤكدًا أن هناك توافقًا لعقد اللجنة العليا المشتركة بين لبنان ومصر، والتي تُعد مهمة جدًا، على أن تُعقد بالقاهرة قريبًا.

وتابع: أن الجنوب اللبناني تتضرر من الهجمات الإسرائيلية التي تمت مؤخرًا، ورئيس وزراء لبنان عرض أن البنك الدولي قدر الخسائر التي حدثت وعملية إعادة الإعمار بحوالي 13 مليار دولار أمريكي تحتاجها لبنان لإعادة إعمار القرى التي تم تدميرها في الجنوب نتيجة الأحداث الأخيرة، وأكد على حرص لبنان على أن الشركات المصرية من الممكن أن تساهم في إعادة الإعمار بمجرد استقرار الأوضاع.

اقرأ أيضًا:

"رحلة شاقة وراء علبة دواء".. هل عادت أزمة النواقص مجددًا؟

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية

حقيقة اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى العربية

توجيه من محافظ الجيزة بشأن بائع الدهانات بإمبابة.. تفاصيل