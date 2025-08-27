وزير إسرائيلي: لن تكون هناك دولة بين نهر الأردن والبحر سوى دولتنا

وكالات

قالت القناة 7 العبرية نقلا عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، إنه لن تكون هناك دولة بين نهر الأردن والبحر سوى دولة إسرائيل.

وأكد كوهين، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أولوية تسبق توسيع اتفاقات أبراهام "التطبيع"، مشددا على أن هزيمة حماس والسيطرة العسكرية على مدينة غزة شرطان لإنهاء الحرب وضمان تحرير جميع الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني المتطرف بوارون، إن إسرائيل ستفرض السيادة على يهودا والسامرة "الضفة الغربية" بالتوازي مع اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر.

ونقلت القناة 7 العبرية عن عضو المجلس المصغر آفي ديختر، أن فرض السيادة على المستوطنات بالضفة الغربية أمر مطلوب ويجب اتخاذ إجراءات.