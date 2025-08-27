الجيزة تستعد لإطلاق معارض "أهلا مدارس" مطلع سبتمبر - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء الاستعدادات الخاصة لإقامة معارض "أهلا مدارس" بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي صباح اليوم الأربعاء.

وشدد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، على ضرورة الانتهاء السريع من التجهيزات الخاصة بالمعارض وتسكين العارضين، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والمساهمين، مع متابعة دورية لضمان انتظام العمل وتوافر المنتجات اللازمة لاستقبال المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جميع المعارض المقرر إقامتها بالأحياء والمراكز والمدن الجديدة سيتم افتتاحها بشكل مجمع خلال الفعالية الرئيسية المقررة مطلع سبتمبر المقبل بمعرض حي العمرانية، الذي سيضم السلع المدرسية والمواد الغذائية والسلع المعمرة من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة محيط المعارض ومنع الإشغالات والتعديات، مع تيسير حركة المرور، إضافة إلى تكثيف الدعاية لتعريف المواطنين بالسلع المتوفرة داخل المعارض.

كما شدد المحافظ على ضرورة إتاحة أعلى نسبة من الخصومات الممكنة، مع توفير أنماط متنوعة من السلع لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية على مدار فترة عمل المعارض.

وأكد النجار أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو تخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب موسم المدارس، من خلال توفير المستلزمات بأسعار مناسبة وجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا للأسر.

