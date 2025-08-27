توجيه من محافظ الجيزة بشأن بائع الدهانات بإمبابة.. تفاصيل

كتب – محمد أبو بكر:

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث حالة المواطن محمد سيد، صاحب محل الدهانات الكائن بشارع القدس بحي إمبابة، والذي يمر بظروف معيشية صعبة نتيجة عدم توافر البضاعة بمحلّه، إلى جانب احتياجات أسرته لتجهيز بناته المقبلات على الزواج.

يأتي ذلك؛ في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على مساندة الأسر الأولى بالرعاية، مشدداً على ضرورة توفير مختلف أوجه الدعم للمواطن وأسرته عبر برامج التضامن الاجتماعي والمساعدات المتاحة، بما يضمن لهم حياة كريمة.

وأشار النجار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع عن كثب الحالات الإنسانية، وتعمل على سرعة الاستجابة لها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف عن كاهل المواطنين.

