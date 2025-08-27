"الوطنية للإعلام" تطلق برامج بـ23 لغة على التليفزيون المصري -تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إنتاجَ مجموعة جديدة من برامج التليفزيون المصري بـ23 لغة.

وقال أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن اللغات التي يجري إنتاج برامج الخدمة الدولية بها؛ هي: السواحيلية، الأمهرية، العفرية، الصومالية، الهاوسا، الفولانية، الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الألبانية، الألمانية، الروسية، الإسبانية، البرتغالية، العبرية، الروسية، الإندونيسية، التركية، الفارسية، الباشتو، الدرية، الأوردو، الأوزبكية.

وانتهى فريق العمل بقطاعَي الإذاعة والتليفزيون، حسب بيان الهيئة، من إنتاج باكورة الأعمال باللغات الإفريقية، تشمل السواحيلية والأمهرية والفولاني، ويجري حاليًّا التصوير والمونتاج لباقي اللغات.

ويقدم الإعلامي شفيع مبندا، المذيع بالإذاعات الموجهة بالإذاعة المصرية، أولى حلقات برامج الخدمة الدولية بالتليفزيون المصري، وتتضمن الحلقة عرضًا مميزًا باللغة السواحيلية لمتحف الحضارة بالقاهرة.

وتتضمن الخدمة الدولية لبرامج التليفزيون المصري عدة مسارات حسب المناطق الجغرافية، وتأتي اللغات الإفريقية ضمن مسار يحمل اسم (مصر- إفريقيا).

وتبث القناة الأولى الأسبوع المقبل حلقة متحف الحضارة مع ترجمة على الشاشة من السواحلية إلى العربية، وتعرضها قناة "نايل تي في" مترجمةً من السواحيلية إلى الإنجليزية والفرنسية.

يأتي هذا التوسع الكبير استجابةً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاهتمام بعولمة الفكر المصري، وتعزيز الروابط الإعلامية والثقافية مع العالم؛ لا سيما القارة الإفريقية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة

شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر

"الإرسال عبر شبكة المجالس".. إجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا