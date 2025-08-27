شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر

كتب- محمد شاكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الاثنين المقبل، الموافق 1 سبتمبر 2025، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضاف البيان أن شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة ستتكون يوميًا خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

ولفتت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بما يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات إضافية عما هو مسجل في الظل.

كما أشار خبراء الأرصاد إلى نشاط رياح متقطعة على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد، ما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا ويحد من الإحساس بارتفاع الحرارة.