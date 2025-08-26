شعبة الذهب تتوقع "طفرة" في الأسعار حال خفض الفائدة الأمريكية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، أن أسواق الذهب العالمية والمحلية تشهد "هدوءًا" مؤقتًا، وأن الأسعار قد ترتفع بشكل كبير إذا أقدم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة.

وأوضح إمبابي، في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن سعر أوقية الذهب عالميًا يتحرك في نطاق سعري محدود بين 3300 و3370 دولارًا، مما أثر على السوق المحلي حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 بين 4530 و4590 جنيهًا.

وأضاف أن المستثمرين يترقبون حاليًا أي إشارات حول خفض الفائدة الأمريكية، خاصة أن المستويات الحالية للأسعار تعتبر فرصة جذابة للشراء.

وأشار إلى أن أي قرار فعلي بخفض الفائدة سيشجع المستثمرين على التحول من الدولار إلى الذهب، مما قد يدفع سعر الأوقية لتجاوز 3500 دولار، وهو ما سينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

