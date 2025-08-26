إعلان

بيان من الجيزة بشأن تطوير عدد من المستشفيات.. بينها أطفيح

06:19 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

كتب - محمد أبو بكر:

التقى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم، الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية والشؤون الهندسية، وذلك بحضور الدكتور إسحاق جميل إسحاق، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وجاء اللقاء عقب الزيارة التي أجراها المحافظ أمس إلى مستشفى أطفيح المركزي، للوقوف على الاحتياجات العاجلة لتحسين كفاءة العمل ودعم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الجيزة مع مساعد وزير الصحة أعمال الصيانة المطلوبة للأجهزة الطبية التي تحتاج إلى تدخل عاجل بمستشفى أطفيح، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية بالمحافظة، وعلى رأسها أعمال التطوير الجارية بمستشفى أم المصريين، والتجهيزات الحديثة بمستشفى بولاق الدكرور.

وأكد المهندس عادل النجار أن قطاع الصحة يحظى باهتمام خاص من المحافظة باعتباره أولوية قصوى لتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع وزارة الصحة لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم للمستشفيات بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة.

وأضاف المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دورية لمعدلات إنجاز المشروعات الصحية، والتأكد من جاهزية المستشفيات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى، لافتًا إلى حرص الدولة على رفع كفاءة المنشآت الطبية وتزويدها بأحدث الأجهزة والإمكانات.

عادل النجار محافظ الجيزة شريف مصطفى أطفيح مستشفى أطفيح المركزي
