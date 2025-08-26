وزير العمل يطلق حملة «سلامتك تهمنا» لدعم وحماية عمال توصيل الطلبات

كتب- محمد سامي:

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من ممثلي شركات توصيل الطلبات وشركات توريد مهمات الوقاية، بحضور المستشار خالد عبدالله المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومحمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

جاء اللقاء للتنسيق بشأن البدء في تنفيذ حملة «سلامتك تهمنا» التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، وتستهدف في مرحلتها الأولى تقديم الحماية لعمال توصيل الطلبات «الدليفري»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرنامج الحكومة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة عمل لائقة لها.

وأكد الوزير جبران أن خطة التنفيذ تتضمن حملات توعوية وتفتيشية لتطبيق القانون، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات شاملة للعمالة المستهدفة، والتنسيق مع شركات متخصصة لتوفير مهمات الوقاية بأسعار مناسبة. كما جرى خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع وطرق الحماية التي ستُقدَّم لها مع بدء تنفيذ الحملة.

وأوضح الوزير أن مهمات الوقاية تشمل أدوات الحماية الشخصية الأساسية مثل خوذة الرأس، والسترة العاكسة، والقفازات، والكمامات، وأدوات الإسعافات الأولية، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل آمنة لعمال «الدليفري».