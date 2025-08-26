إعلان

إيمان الحصري تعلن انتهاء رحلتها الإعلامية مع DMC

04:39 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

إيمان الحصري

كتب-عمرو صالح:

أعلنت الإعلامية إيمان الحصري انتهاء عقد عملها مع DMC والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وقالت الحصري في منشور لها عبر صفحتها الشخصية فيسبوك: من حوالي ٩ سنوات، وتحديدًا في 14 يناير 2017، بدأت رحلتي في DMC من أول يوم لانطلاق القناة.

وتابعت: كنت محظوظة أني من أوائل الناس اللي وقفوا قدام الكاميرا للإعلان عن بدء البث لهذه القناة الوليدة آنذاك، وشاهدت DMC وهي تكبر خطوة بخطوة، وكنت جزءًا من الحكاية منذ بدايتها.

واختتمت الحصري: "بعد 9 سنوات مليئة بالمواقف والتجارب التي ستظل علامة فارقة في حياتي المهنية والإنسانية، انتهت رحلتي مع DMC والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بشكر من قلبي كل زميل وصديق شاركني المشوار وساعدني أن أكون أفضل مهنيًا وإنسانيًا، وأتطلع بخطوات واثقة لما هو قادم، والقادم بإذن الله سيكون أفضل".

إيمان الحصري DMC الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
