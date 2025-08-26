اختبارات القدرات.. 3 شروط لحجز طلاب الشهادات والمعاهد الفنية

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم وحجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي 2025 - 2026.

وفيما يلي شروط التقدم لأداء اختبارات القدرات:

1. يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة الصناعية والمعاهد الفنية الصناعية بالتقدم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات، وفق التخصصات المطلوبة، بشرط حصول الطالب على 75% على الأقل من المجموع الكلي.

2. يتم الترشيح من بين الطلاب اللائقين باختبارات القدرات بناءً على أسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، مع الالتزام ببقية شروط وقواعد القبول.

3. يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصلًا على المؤهل عام 2025.

وقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/ لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 28/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/8/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2025-2026

طقس الثلاثاء.. انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة ونشاط للرياح

الليلة تصل لنصف مليون جنيه.. 20 صورة لأفضل فنادق وأماكن الإقامة في القاهرة