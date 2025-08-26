إعلان

اختبارات القدرات.. 3 شروط لحجز طلاب الشهادات والمعاهد الفنية

02:58 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

اختبارات القدرات أرشيفية

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم وحجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي 2025 - 2026.

وفيما يلي شروط التقدم لأداء اختبارات القدرات:

1. يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة الصناعية والمعاهد الفنية الصناعية بالتقدم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات، وفق التخصصات المطلوبة، بشرط حصول الطالب على 75% على الأقل من المجموع الكلي.

2. يتم الترشيح من بين الطلاب اللائقين باختبارات القدرات بناءً على أسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، مع الالتزام ببقية شروط وقواعد القبول.

3. يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصلًا على المؤهل عام 2025.

وقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/ لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 28/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/8/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025.

اختبارات القدرات طلاب الشهادات والمعاهد الفنية وزارة التعليم العالي شروط التقدم لأداء اختبارات القدرات
