محافظ القاهرة يشدد على منع الانتظار الخاطئ ومراجعة تراخيص الأكشاك

02:30 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب- محمد نصار:

أجرى د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لأحياء المنطقة الشمالية في إطار جولاته الدورية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على رؤساء الأحياء بمنع الانتظار الخاطئ، وإزالة السلاسل الحديدية، والبلوكات الأسمنتية التي تستخدم في حجز أماكن لركن السيارات، وتتسبب في تعطيل الحركة المرورية، مع رفع كفاءة الرصف والأرصفة، وترميم الحفر، ورفع كفاءة الإنارة، والتشجير، ومراجعة تراخيص الأكشاك، وإلزامها بالمساحات المخصصة لها.

رافق المحافظ في جولته، د. حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة منع الانتظار الخاطئ مراجعة تراخيص الأكشاك
