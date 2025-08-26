كتب- محمد نصار:

شهد ملف الإيجارات القديمة عدة تغييرات قانونية مفصلية خلال السنوات الماضية وتحديدًا منذ مطلع عام 2022، وحتى أغسطس 2025.

التغييرات التي شهدها هذا الملف جرت على مرحلتين: الأولى تتعلق بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباري لغير غرض السكن، وقد صدق عليه الرئيس السيسي، مطلع مارس 2022، والثانية تتعلق بعقود الإيجار السكنية والتجارية والإدارية المؤجرة لأشخاص طبيعية، وقد تم التصديق عليه يوم 4 أغسطس 2025.

ووفق هذه القوانين الجديدة التي دخلت جميعها حيز التنفيذ، فقد تم التعامل مع كل أنواع العقود الإيجارية القديمة، من خلال زيادات دفعة واحدة بمجرد تطبيق القوانين، بجانب زيادات سنوية بنسبة 15%، فضلًا عن مهلة بين 5 و7 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية وفسخ العقود القديمة.

أولًا: زيادات الإيجار غير السكني للأشخاص الاعتبارية وموعد فسخ العقود

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، في مارس 2022.

وقد وضع القانون المطبق منذ أكثر من 3 أعوام، عدة ضوابط لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، كالتالي:

- زيادة القيمة الإيجارية بواقع 5 أضعاف، بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، وقد تمت في عام 2022.

- 15% زيادة سنوية وقد بدأ تحصيلها منذ مارس 2023، وبعد مرور عام على تطبيق القانون.

- تحرير العقود بعد انتهاء مدة الفترة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، وبذلك يكون تحرير جميع عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، في مارس 2027، ويلتزم المستأجر الاعتباري بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.

- في حال الرغبة في الاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.

ثانيًا: زيادات الإيجار القديم غير السكني للأشخاص الطبيعية وموعد فسخ العقود

منحت تعديلات قانون الإيجار القديم الخاصة بعقود الأشخاص الطبيعية للوحدات غير السكنية، والمقرة وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ذات البنود المنصوص عليها في قانون الأشخاص الاعتبارية، مع فرق التوقيت في التطبيق، على النحو التالي:

- زيادة القيمة الإيجارية بواقع 5 أضعاف، اعتبارًا من الأجرة التالية لشهر تطبيق القانون، وبذلك سيتم تحصيلها اعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر المقبل.

- 15% زيادة سنوية يبدأ تحصيلها اعتبارًا من شهر سبتمبر من عام 2026 ولمدة 5 سنوات.

- تحرير العقود بعد انتهاء مدة الفترة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، وبذلك يكون تحرير جميع عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، في شهر أغسطس من عام 2030، ويلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.

- في حال الرغبة في الاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.

ثالثًا: زيادات الإيجار القديم للوحدات السكنية وموعد فسخ العقود

تضمن القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، بتاريخ 4 أغسطس 2025، تفاصيل زيادات عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وموعد تحرير العقود، على النحو التالي:

- اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

- يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

- 15% زيادة سنوية يبدأ تحصيلها اعتبارًا من شهر سبتمبر من عام 2026 ولمدة 7 سنوات.

- تحرير العقود بعد انتهاء مدة الفترة الانتقالية المقدرة بـ7 سنوات، وبذلك يكون تحرير جميع عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية، في شهر أغسطس من عام 2032، ويلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.

- في حال الرغبة في الاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.

