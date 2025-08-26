كتب- أحمد جمعة:

‎أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 16 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة المقطم، بعد رصد مخالفات خطيرة تهدد سلامة المرضى، خلال حملات تفتيشية مكثفة أجرتها الوزارة بالتعاون مع جهات مختصة.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجنة مشتركة ضمت ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، قامت بمراجعة أنشطة عدد من المراكز الخاصة التي تروج خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الالتزام بالمعايير الطبية أو وجود إشراف من متخصصين مؤهلين.

‎من جانبه، أكد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن الحملات كشفت عن مخالفات جسيمة تشمل: غياب التراخيص اللازمة من وزارة الصحة، تشغيل عمالة غير مؤهلة، حيازة مواد مخدرة، عدم الالتزام بمعايير الأمان، وضبط أدوية ومستحضرات غير مرخصة أو مجهولة المصدر. وأشار إلى أنه تم إغلاق هذه المنشآت وتشميعها، مع إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

‎وأضاف «النحاس» في بيان اليوم: "نحرص على حماية صحة وسلامة المرضى من خلال تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت الخاصة بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة. لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تخالف هذه المعايير".

‎ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت الطبية قبل تلقي العلاج، وتقديم الشكاوى أو الاستفسارات عبر الخط الساخن (01207474740) من خلال الاتصال المباشر أو رسائل «واتس آب»، أو عبر الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام».