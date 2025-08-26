توفيت في مهمة عمل.. شيخ الأزهر يتكفل بطفلة رئيس تمريض "سيد جلال"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التكفل بطفلة فاطمة حسيب رئيس التمريض بمستشفى سيد جلال الجامعي، التي لقيت حتفها أثناء توجهها لمحافظة أسيوط لتأسيس أقسام التمريض بفرع جامعة الأزهر بالوجه القبلي.

ومن جانبه، قدَّم مجلس جامعة الأزهر في جلسته التي عقدت أمس، العزاء لأسرة فاطمة حسيب، رئيسة التمريض بمستشفيات الأزهر التي وافتها المنية أثناء قيامها ، معربًا عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي قرر التكفل بطفلتها مدى الحياة.

وأعلن المجلس عن افتتاح كليات جديدة هذا العام تتمثل في:

-الذكاء الاصطناعي للبنين.

-الذكاء الاصطناعي للبنات.

-طب بيطري للبنين بالبحيرة.

-طب بيطري للبنين بأسيوط.

-البنات الأزهرية بمطروح.

وكشف المجلس، أنه سيتم انعقاد مجلس شهري (ملتقى للطلاب المصريين) للاستماع للآراء والمقترحات، مشيرًا إلى أنه تم عقد ملتقى مع الوافدين خلال هذا الشهر وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم، مشددًا على الكليات بتفعيل ذلك.

