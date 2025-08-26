كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"حيوانات جديدة".. وزير الزراعة يكشف لـ"مصراوي" ملامح تطوير حديقة الحيوان بالجيزة (صور)

كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آخر تطورات مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، التي يترقب الكثيرون افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد بمطار العلمين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثاني مصر، في زيارة اخوية تمتد لعدة أيام.

"صاحب لو بطلنا نحلم نموت".. من هو الإعلامي عاطف كامل بعد رحيله؟

رحل عن عالمنا اليوم الإعلامي عاطف كامل بعد مسيرة طويلة بالعمل التلفزيوني بماسبيرو، وذلك على إثر سكتة قلبية تعرض لها .

الصحة: "رعايتك في بيتك" مبادرة غير مسبوقة لتقديم الرعاية الصحية المنزلية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة "رعايتك في بيتك" تُعد خطوة غير مسبوقة لتقديم الرعاية الصحية المنزلية في مصر.

الوطنية للانتخابات: المقار الانتخابية بالسفارات المصرية في الخارج مؤمنة بشكل جيد

أكد المستشار أحمد البندري، المدير التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن المقار الانتخابية بالسفارات المصرية في الخارج مؤمنة بشكل جيد، وتمتلك الجاهزية الكاملة لاستقبال الناخبين.

"هجوم بلا منطق".. أول رد من حسام بدراوي على منتقدي حواره الأخير -(تفاصيل)

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي عبر "فيسبوك"، منشور ردت فيه على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بعد لقاء الأخير عبر فضائية صدى البلد.

شيخ الأزهر يبحث مع وزير الأوقاف اليمني سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، لبحث سبل تعزيز الدعم الأزهري للشعب اليمني.

الإسعاف توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي

نفت هيئة الإسعاف المصرية، ما انتشر خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث مروري عنيف على طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي.