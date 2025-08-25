كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مبادرة "رعايتك في بيتك" تُعد خطوة غير مسبوقة لتقديم الرعاية الصحية المنزلية في مصر.

وقال خلال مداخلته الهاتفية مع قناة إكسترا نيوز إن المشروع يركز على دعم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في محافظات التأمين الصحي الشامل، بهدف تحسين جودة حياتهم.

وأضاف عبد الغفار أن المبادرة تقدم خدمات شاملة تشمل طب الأسرة والتمريض والرعاية المتخصصة للحالات المزمنة.

وأشار إلى أن الخدمات تُقدم مجانًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في حين يتم تحصيل رسوم رمزية قدرها 250 جنيهًا لغيرهم، مع توفير فرق طبية مؤهلة تزور المنازل.

وأكد متحدث الصحة، أن المشروع بدأ بنجاح في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، حيث تم تنفيذ أكثر من 3000 زيارة منزلية حتى الآن.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزارة تخطط لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع محافظات التأمين الصحي الشامل في المستقبل القريب.

وأشار عبد الغفار إلى أن المبادرة تعتمد على عيادات متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم الرعاية في المنازل، مما يسهل على الفئات المستهدفة الحصول على خدمات صحية دون الحاجة إلى زيارة المستشفيات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة وميسرة للمواطنين.