كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار وزارة الإسكان، بيانًا توضيحيًا بشأن ما أثير مؤخرا عن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الوزير بوقف الإجراءات القانونية ضد فيتو

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة تلقت بكل تقدير واحترام مبادرة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عدم المضي في إجراءات التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة وسحب شكواه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة "فيتو" بعد نشرها ملفاً صحفياً بعنوان: "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

للتفاصيل..اضغط هنا

"الحضارة المصرية والأفروسنتريك".. ندوة في قصر الإبداع اليوم

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة مساء اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "الحضارة المصرية والأفروسنتريك.. محاولات السرقة وآليات الطرح وكيفية التعامل"، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك ضمن برنامج الملتقى الأول للفنون التشكيلية "رؤى إبداعية"، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

افتتاح فاعليات الملتقى الأول للفنون التشكيلية بقصر الإبداع

انطلقت بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، فاعليات الملتقى الأول للفنون التشكيلية "رؤى إبداعية"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الحركة التشكيلية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رسميًّا| تنفيذ قانون العمل الجديد بداية سبتمبر المقبل.. والوزير يوضح التفاصيل

استكمل محمد جبران، وزير العمل، جولته بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، بافتتاح ورشة عمل تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، الدكتور محمد بخاري حسن علي، رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد، بحضور السفير محمد عبد الكريم، سفير تشاد لدى مصر؛ وذلك لبحث سبل تعزيز الدعم الأزهري للشعب التشادي، وتأكيد دور الأزهر في مساندة الشعوب الإفريقية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مواعيد افتتاح القطار الكهربائي والمونوريل.. بيان رئاسي بشأن مشروعات النقل والصناعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

القاهرة 33 درجة.. انخفاض الحرارة غدًا وفرص أمطار على 3 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا الثلاثاء 26 أغسطس 2025.

للتفاصيل.. اضغط هنا

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد إعلامي وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات لـ"العربية للبصريات"

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الجامعات المصرية، للشركة العربية العالمية للبصريات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التموين يتابع موقف إنتاج وآليات توريد الأرز

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة خطط العمل ومؤشرات الإنتاج والتوريد خلال الفترة المقبلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزارة الإسكان تصدر بيانًا جديدًا بشأن أرض الزمالك.. وتقدم مقترحًا للنادي

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانًا توضيحيًا بشأن ما أثير مؤخرا عن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر.

للتفاصيل.. اضغط هنا