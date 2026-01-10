إعلان

الأرصاد: حالة عدم استقرار سريعة تضرب البلاد -تفاصيل

كتب : محمد عبدالناصر

11:58 ص 10/01/2026

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات لمصراوي، أن أبرز مظاهر هذه الحالة يتمثل في نشاط ملحوظ للرياح، حيث تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع تسجيل سرعات أعلى على مناطق السواحل الشمالية، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت أن اضطراب حركة الملاحة البحرية متوقع، إذ يصل ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط إلى نحو 4أمتار، وفي البحر الأحمر إلى نحو 3 أمتار.

وأكدت عضو المكتب الإعلامي للأرصاد، أن الطقس يسود نهارًا بشكل مائل للبرودة، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وعلى أغلب أنحاء الجمهورية، وتكون الحرارة على القاهرة 20 درجة، والسواحل الشمالية 19 درجة، وشمال وجنوب الصعيد من 20 إلى 23 درجة، بينما تكون الحرارة الصغرى نمن 7 إلى 10 درجات.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية، خاصة الإسكندرية، مع متابعة الهيئة للتطورات أولًا بأول.

