انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور محمود القيّاتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

أكد الدكتور محمود القيّاتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، وذلك بعد الارتفاع المؤقت الذي شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين.

أوضح "القيّاتي"، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد، أن الارتفاع الذي شعر به المواطنون يومي السبت والأحد كان مؤقتًا، حيث سجلت العظمى في القاهرة ما بين 37 و38 درجة مئوية في الظل، قائلًا: "مع ارتفاع نسب الرطوبة، شعرنا بها وكأنها 40 درجة، وهو ما كان أعلى من المعدلات الطبيعية".

وأضاف: "ابتداء من اليوم، تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، لتنخفض وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة في الظل، ومع استمرار نسب الرطوبة، سيكون الإحساس بها حوالي 37 درجة، وهي أجواء صيفية معتادة."

وأشار القيّاتي إلى أن فصل الصيف سينتهي فلكيًا يوم 21 أو 22 سبتمبر، لكن الجزء الأول من فصل الخريف عادة ما يحمل سمات صيفية.

وحول حالة الملاحة البحرية، حذّر القيّاتي المصطافين من استمرار ارتفاع الأمواج على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، خاصة في مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2 إلى 3 أمتار، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة.

كما أشار إلى وجود اضطراب مماثل في خليج السويس، حيث قد يتجاوز ارتفاع الموج 3 أمتار، مما يستدعي الحيطة والحذر. في المقابل، أكد أن سواحل البحر الأحمر تشهد استقرارًا واعتدالًا في حركة الأمواج.

