15 صورة من تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، مقطع فيديو لتطوير حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة.

وقال البيان، إن الحديقة تشهد أعمال تطوير شاملة وفق أعلى المعايير الدولية، ويستهدف المشروع رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة داخل الحديقة، إلى جانب تجهيز أماكن عرض حديثة للحيوانات توفر بيئة صحية وآمنة لها، مع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتماشى مع معايير الإدارة الحديثة لرعاية الحيوانات، فضلًا عن الحفاظ على التراث التاريخي والحدائق النباتية، ليحظى الزوار بتجربة ترفيهية فريدة.

وقال هيوسكو، الخبير الاستشاري في حدائق الحيوان، أن مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة يعد من أضخم المشروعات في المنطقة، معربًا عن حماسه الكبير للمشاركة فيه، ومؤكدًا أنه سيصبح واحدًا من أفضل المشاريع العالمية في مجاله، قائلاً: "أود أن أبدأ بتقديم شركتنا "حدائق" فنحن شركة مصرية 100% ويشرفنا أن نتولي مشروع تطوير حديقة الحيوان".

وأوضح "هيوسكو" أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحويل حديقة الحيوان إلى واحد من أكبر مراكز الترفيه في العالم، مشيرًا إلى أن فريق العمل يسعى لتقديم تجربة استثنائية وفريدة من نوعها في مصر، كما لفت إلى أن خطة الافتتاح ستتضمن تنظيم فعاليات ترفيهية مميزة لجذب الزوار من مختلف الفئات.

رعاية متكاملة للحيوانات خلال التطوير

وأضاف أن الشركة حرصت على التعاون مع الحكومة لضمان توفير أفضل سبل الرعاية للحيوانات خلال فترة التطوير، حيث تم نقل جزء منها إلى حدائق حيوان آمنة داخل مصر، فيما جرى تجهيز أماكن خاصة للحيوانات التي بقيت داخل الحديقة، مع توفير تغذية مناسبة، ورعاية بيطرية مستمرة، ووسائل رفاهية تضمن سلامتها.