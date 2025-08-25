تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

حسام بدراوي: ليس مطلوبًا من المعارضة التصفيق للنظام

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن جماعة الإخوان المسلمين سيطرت على مفاصل الدولة المصرية بعد عام 2011، محاصرة مؤسساتها الرئيسية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن قرار إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية في ذلك العام كان خطأً استراتيجيًا ساهم في تعزيز هذه السيطرة.

يوسف الحسيني: تحقيق حلم الطالبة عائشة يؤكد التزام الدولة بدعم المتميزين

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن قصة الطالبة عائشة، التي تمكنت من تحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الطب، تبرز التزام الدولة بدعم الطلاب المتميزين.

وقال "الحسيني"، خلال برنامجه "مساء جديد" على قناة "المحور"، إن قرار وزير التعليم العالي العاجل بتصحيح مسار عائشة الأكاديمي جاء سريعًا ليمنحها فرصة دراسة الطب بعد أن اضطرت للالتحاق بكلية العلوم بسبب قيود إدارية.

حسام بدراوي يكشف عن موقفه من نظام البكالوريا الجديد

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن رؤية مصر 2030 للتعليم ترتكز على خمسة محاور أساسية، أبرزها توفير التعليم بجودة عالية دون تمييز.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن الجودة المطلوبة لم تتحقق بالشكل المنشود، حيث كان من المفترض اعتماد جميع المدارس خلال 5 سنوات، لكن لم يُنجز سوى 20% منها على مدار 20 عامًا.

زياد بهاء الدين: قانون الإيجار القديم يحتاج ضوابط دقيقة خلال تطبيقه

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن تعديل قانون الإيجار القديم كان خطوة ضرورية لمنع الفوضى التي كادت أن تتفاقم عقب حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي.

وقال بهاء الدين، خلال حواره في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" إن القانون نجح في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، لكنه يحتاج إلى تدخل حكومي إضافي لضبط تطبيقه خلال السنوات السبع المتبقية.

ما حكم من لا ينفق على بيته بحجة الادخار للمستقبل؟.. أمين الفتوى يُجيب

أوضح الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم من لا ينفق على بيته بحجة الادخار للمستقبل، قائلًا إن الشخص المقتدر ماليًا الذي لا ينفق على أهله بحجة التوفير لهم للمستقبل عليه ذنب إذا تسبب ذلك في معاناة لأسرته.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن على الشخص أن يوازن بين النفقة الحالية والتوفير للمستقبل، فلا يجوز أن يترك أولاده جائعين أو محرومين من التعليم أو الاحتياجات الأساسية بحجة أنه يدخر لهم.

الأوقاف: أكثر من 14 ألف متسابق تقدموا لـ"دولة التلاوة" من مختلف المحافظات

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مبادرة "دولة التلاوة" تُعد خطوة وطنية كبرى لدعم فن التلاوة وتعزيز الهوية المصرية.

وقال "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن هذه المبادرة تعكس مكانة مصر التاريخية في هذا المجال.