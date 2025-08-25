تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

يزيد البحث عن موعد التوقيت الشتوي 2025 وتطبيقه رسميا، حيث جرى تطبيق التوقيت الصيفي 2025، في إبريل الماضي وينتظر الكثير تأخير الساعة 60 دقيقة، حيث سيتم إرجاع الساعة على الهواتف وكافة الساعات 60 دقيقة.

ويترقب محبي التوقيت الشتوي آخر يوم للعمل بالتوقيت الصيفي والذي سيوافق يوم خميس وفقًا للقانون الذي بدأ العمل به في عام 2023، على أن يبدأ التوقيت الشتوي حتى شهر أبريل 2026.

العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2025 بدأ في يوم الجمعة الأخير من أبريل الماضي الذي وافق يوم 25 أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة،

وبالتالي تغيرت بعض مواعيد الخدمات وفتح وغلق المحلات، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة.

ويكون موعد انتهاء التوقيت الصيفي ووقف العمل به في الخميس الأخير من أكتوبر المقبل الموافق 30 من الشهر، ليبدأ التوقيت الشتوي مع اول ثانية في يوم الجمعة التالي له الموافق 31 أكتوبر، حيث تعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشرة مساءً الخميس 31 أكتوبر.