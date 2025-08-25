كتب- نشأت علي:

أعلن حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، تشكيل لجنة مركزية معنية بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، إلى جانب بحث الترتيبات وإجراء المشاورات المتعلقة بالاستعدادات الانتخابية على مستوى الجمهورية.

تأتى اللجنة برئاسة النائب معتز محمد محمود، نائب رئيس الحزب ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وتضم في عضويتها عددا من القيادات البارزة، في مقدمتهم النائب محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الإسكان، النائب السابق محمد عبد العزيز شعبان، الدكتور حسام يونس، رئيس لجنة الصحة بالحزب، محمد زكريا إمام، أمين الاتصال السياسي، والكاتب الصحفي محمد صلاح، أمين الإعلام المركزي.

وأكد النائب معتز محمد محمود، أن اللجنة ستتولى استقبال طلبات الترشح من قيادات وأعضاء الحزب الراغبين في خوض الانتخابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة ذات القبول الجماهيري، التي ترغب في الترشح تحت راية حزب الحرية المصري، مشيرًا إلى أن الحزب يفتح أبوابه أمام الكفاءات الوطنية الجادة التي تؤمن بدور البرلمان فى خدمة الوطن والمواطن، وتلتزم بثوابته الدستورية ومبادئه السياسية.

وأوضح أن الحزب وضع حزمة من المعايير الموضوعية الدقيقة لاختيار مرشحيه، تضمن تمثيلا نوعيًا يعكس ثقة المواطنين، ويعزز من قدرة البرلمان القادم على التشريع والرقابة، وتتمثل أبرز هذه المعايير فى الكفاءة المهنية والخبرة السياسية والمجتمعية، بما يؤهل المرشح للقيام بمهامه النيابية بكفاءة، وأن يمتلك المرشح سيرة ذاتية مشرفة وسلوك عام منضبط، وأن يتمتع بسمعة طيبة في الأوساط المجتمعية، وقدرة على الحشد والتأثير الإيجابي داخل الدائرة الانتخابية، والالتزام الكامل بتوجهات الحزب وأهدافه الوطنية، والاستعداد للعمل تحت مظلته السياسية والتنظيمية.

وأكد النائب معتز محمود، أن عملية اختيار المرشحين ستتم بمنتهى الشفافية والمسئولية، وبما يحقق التوازن بين الخبرات التشريعية والكفاءات، ويعزز من الدور الوطني للبرلمان في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، والتعبير عن طموحات وآمال المواطنين في مرحلة دقيقة من عمر الوطن.