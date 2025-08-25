موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي

كتب- محمد عبدالناصر:

مع استمرار الموجات الحارة خلال شهري يوليو وأغسطس، يترقب ملايين المصريين موعد انتهاء فصل الصيف فلكيًا وبداية الخريف الذي يحمل أجواءً مختلفة.

موعد انتهاء الصيف 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، بدأ فصل الصيف يوم السبت 21 يونيو 2025 ليستمر 93 يومًا تقريبا، أي أنه يقترب الآن من نهايته بعد فترة اتسمت بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

بداية فصل الخريف 2025

مع انقضاء فصل الصيف، يحل الخريف رسميًا يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.

ويُعد الخريف مرحلة انتقالية مهمة، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، وتنتهي الموجات شديدة الحرارة، بينما تسود أجواء متقلبة ما بين نسائم لطيفة نهارًا وبرودة نسبية ليلًا.

بداية فصل الشتاء 2025

يلي الخريف مباشرة فصل الشتاء، حيث يبدأ رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ليستمر 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، ومع قدوم الشتاء، تسيطر الأجواء الباردة بشكل أوضح، وتظهر الفوارق الحرارية بين الليل والنهار بوضوح، خصوصًا في المحافظات الشمالية والساحلية.

موعد التوقيت الشتوي

ولا تقتصر التغيرات على المناخ فقط، بل تشمل أيضًا التوقيت الرسمي للدولة، فبعد تطبيق التوقيت الصيفي يوم 25 أبريل الماضي بتقديم الساعة 60 دقيقة، من المقرر أن ينتهي العمل به يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.

ومع بداية يوم الجمعة 31 أكتوبر، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، حيث تعود الساعة إلى الوراء 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل.